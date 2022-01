Oito detentos não retornaram ao presidio em Itaituba, após saída de Natal;Veja fotos e nomes.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Do total de (46) beneficiados com a “saidinha” de Natal, (8) detentos não retornaram ao Centro Regional de Recuperação de Itaituba (CRRI). (A informação é do Blog Jhonny Noticias)

You May Also Like