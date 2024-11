Novo Progresso fica fora do Minha Casa, Minha Vida – Jader Filho autoriza 587 em 12 municípios do Pará

(Foto: Bruno Peres/Min. Cidades. ) Contratação de quase 600 moradias no Pará foi autorizada pelo ministro das Cidades, Jader Filho –

Em portaria assinada pelo ministro das Cidades, Jader Filho, autorizou as contratações de 587 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em 12 municípios do Pará, o município de Novo Progresso não foi contemplado.

O programa Minha Casa, Minha Vida é uma das principais iniciativas do Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, para combater o déficit habitacional no Brasil. Além de oferecer moradias de qualidade, o programa também gera empregos e renda durante as fases de construção e operação. A iniciativa também tem um impacto direto na melhoria das condições de vida, proporcionando a milhares de brasileiros o acesso a serviços essenciais e a inclusão social.

O ministro das Cidades, Jader Filho, autorizou nesta terça-feira (5) a contratação de propostas para a construção de 4.397 novas moradias no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida em todo o Brasil.

Essa iniciativa é parte do investimento federal para combater o déficit habitacional do país e tem como objetivo beneficiar mais de 17 mil brasileiros com a conquista da casa própria. As moradias serão distribuídas por 77 municípios de 16 estados, abrangendo todas as regiões do Brasil.

O Pará será um dos estados contemplados, com um total de 587 unidades habitacionais em 12 cidades, que beneficiarão mais de 2.500 paraenses. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (5).

Para o ministro das Cidades, Jader Filho, as novas portarias atendem aos novos requisitos do programa e ao cumprimento da meta do Governo Federal, de contratar até 2 milhões de unidades habitacionais por meio do Minha Casa, Minha Vida até o fim de 2026.

“O presidente Lula nos deu a missão de contratarmos dois milhões de moradias do Minha Casa, Minha Vida. Estamos trabalhando em diversas frentes, seja no urbano, rural, entidades e nas demais vertentes financiadas ou subsidiadas do programa. Nosso trabalho é para transformar a realidade dos brasileiros e dos paraenses, por meio da conquista da casa própria com dignidade”, afirmou Jader Filho.

CONFIRA ABAIXO AS CIDADES CONTEMPLADAS COM NOVAS MORADIAS NO PARÁ:

*Acará: 50 unidades

*Baião: 50 unidades

*Capitão Poço: 50 unidades

*Magalhães Barata: 50 unidades

*Maracanã: 50 unidades

*Oeiras do Pará: 50 unidades

*Ourém: 77 unidades

*Paragominas: 50 unidades

*São Domingos do Capim: 50 unidades

*São Félix do Xingu: 12 unidades

*São João da Ponta: 50 unidades

*Tracuateua: 48 unidades

Fonte: Jornal Folha do Progresso com informações – Fonte: Ministério das Cidades e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/11:41:43

