MS garante R$ 5,6 milhões para hospitais universitários do Pará

O Ministério da Saúde destina esses recursos para restruturação dos hospitais universitários. Esse reforço contribui para melhorar a qualidade dos equipamentos disponíveis, tanto para ensino e pesquisa como para o atendimento à população. “Temos interesse na estruturação desses hospitais para que eles possam, cada vez mais, ajudar no atendimento do SUS. Os hospitais universitários configuram uma estrutura muito grande, são mais de 40 hospitais em todo o país”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Aprovados em lei orçamentária, os valores são pagos pelo Ministério da Saúde, em parcela única, para as instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.

Os recursos foram liberados pelo Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF). No total, a pasta investe, agora, R$ 220,85 milhões em 48 Hospitais Universitários Federais, de 22 Estados brasileiros e o Distrito Federal.

O Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza e Hospital Universitário João de Barros Barreto, ambos em Belém, unidades vinculadas à Universidade Federal do Pará (UFPA), têm garantido mais R$ 5,6 milhões para custeio dos atendimentos oferecidos à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). Desse total, R$ 1.470.000,00 serão utilizados para a construção de um Centro Especializado de Reabilitação IV.

