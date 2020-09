Mulher acusada de matar homem é presa com revólver em garimpo de Itaituba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Diante disso, com um mandado de prisão expedido, a acusada se apresentou espontaneamente na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba no dia 07 de Maio, e responde em liberdade.

Maria Jeane é acusada de matar um homem identificado como José Carlos Cantanheide Rocha, conhecido pelo apelido de “Negão Barbixa”, na noite do dia 25 de abril de 2020 no garimpo Cuiú-cuiú.

Arma apreendida com a mulher / Vítima de homicídio do qual Maria é acusada. Fotos: reprodução

