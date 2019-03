por Notícias Ao Minuto Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O namorado de Jane, Jonas Guimarães do Amaral Neto, de 34 anos, é o principal suspeito, pois o carro dele foi encontrado próximo à vítima. Ele enviou áudios e imagens durante as agressões para a mãe de Jane e um de seus irmãos. Um mandado de prisão preventiva foi expedido na terça-feira (5) contra ele.

O irmão da vítima, Salvador Cherobin, contou ao “G1” que Jane conseguiu se alimentar com uma espécie de massa feita de frutas na noite desta quarta-feira (6). Jane está internada no Hospital de Carangola, em Minas Gerais.

(Foto:© Reprodução/Arquivo pessoal) -Jane foi encontrada pelos irmãos em estrada do ES. Ela tinha sinais de abuso sexual e estrangulamento Mulher agredida pelo namorado e deixada nua em estrada já se alimenta A vendedora Jane Cherobin, que ficou com o rosto desfigurado após ser agredida pelo namorado, apresenta melhoras em seu estado de saúde. A mulher de 36 anos foi deixada nua em uma estrada do Espírito Santo na madrugada da última segunda-feira (4).

