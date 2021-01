Mulher atinge caminhonete estacionada e morre em Santa Carmem MT

Uma mulher morreu, esta madrugada, em um acidente na avenida do Comércio, em Santa Carmem (35 quilômetros de Sinop).

Conceição Boni dos Anjos, 34 anos, pilotava uma motocicleta Honda Biz preta, quando acabou perdendo o controle da direção, por motivos ainda desconhecidos, e atingiu uma caminhonete Toyota Hilux, que estava estacionada.

Um policial militar informou, ao Só Notícias, que a vítima foi rapidamente encaminhada ao hospital municipal de Santa Carmem, que fica a cerca de 50 metros do local do acidente. Como o quadro de saúde era grave, Conceição acabou sendo transferida para o hospital regional de Sinop. Além de perder muito sangue, ela teve traumatismo craniano e lesões no tórax, não resistiu aos ferimentos e morreu no início da manhã.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e ainda não há informações sobre os procedimentos fúnebres. Conceição morava e trabalhava em uma empresa de armazenamento de grãos, nas proximidades da MT-140, em Santa Carmem.

As causas e responsabilidades pelo acidente passam a ser apuradas.

Conceição será velada, nesta 2ª feira pela manhã, na capela mortuária em Claudia (90 km de Sinop) e o sepultamento é previsto para às 11h.

Por:Só Notícias/Herbert de Souza (fotos: divulgação – atualizada 20:16h)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...