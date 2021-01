Indivíduos arrombam e invade delegacia e furtam arma e munições

(Foto: Reprodução de Rede Social – Facebook Carlos Calaça)

O Adolescente foi apreendido e encaminhado juntamente com o material encontrado para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos Procedimentos cabíveis.

No município de Senador José Porfirio, a Delegacia de Polícia Civil foi arrombada durante a noite da última Quinta-feira (14/01/2021). Segundo informações, a Polícia Militar foi abordado em via pública por um Cidadão que denunciou o seu filho de 17 Anos estaria com uma Arma de fogo calibre 12.

De imediato, a Polícia Militar fez o deslocamento até a casa do Cidadão e com sua permissão realizaram as buscas dentro da residência onde localizaram o adolescente de posse da arma de fogo calibre 12, que pertence a Polícia Civil do estado do Pará e uma Caixa de Munição calibre 12 com 20 cartuchos e um relógio.

O Adolescente foi apreendido e encaminhado juntamente com o material encontrado para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos Procedimentos cabíveis. Em depoimento o Adolescente informou para a Polícia que apenas estaria guardando a Arma e que receberia R$100 reais e teria dito como foi que teve acesso à arma e as munições.

De acordo com as informações que foram repassadas para a Polícia, na tarde de Quinta-feira (14), um indivíduo identificado como “Uarly Alves da Silva” conhecido por (Catita), na companhia de “Júlio Henrique Torres de Moraes” aproveitaram o efetivo reduzido da Polícia Civil do Município e esperam os Policiais saírem para as diligências na Cidade para arrombar a Delegacia.

Os indivíduos arrebentaram a janela da Delegacia, entraram no alojamento de um investigador que está viajando reviraram tudo e encontraram a arma e as munições que foram furtados por eles e entre ao adolescente para que o mesmo entregasse no dia seguinte no caso na Sexta-feira (15/01/2021).

Diantes das informações, a Polícia Militar e Civil saíram em diligências até a casa de “Uarly” onde o mesmo foi encontrado escondido de baixo da Cama em seguida foram até a casa de “Júlio” onde o mesmo se entregou. Encaminhados para a Delegacia para a realização dos Procedimentos cabíveis, os dois homens que são maiores de idade teriam jogada a culpa no Adolescente.

Uarly e Júnior iram responde pelo artigo 16 do estintuto do desarmamento, artigo 244-B do Eca por corrupção de Menores e furto qualificado pelo furto e arrombamento do órgão Público.

Por: RB1NotíciasFonte: Carlos Carlaça – Repórter Cinematografia

