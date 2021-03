Mulher atropela o marido por causa de mensagem no celular

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Portal do Holanda

Contrariado, ele decidiu sair do veículo e disse que em outro momento conversariam com mais calma. Mas a esposa, inconformada, acelerou e jogou o carro em cima da vítima, fugindo em seguida. O caso será investigado pela Polícia Civil.

O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (3), no bairro do Japiim, zona sul de Manaus.

A desconfiança foi o motivo que levou uma mulher a partir para cima do marido com o carro. A vítima, de 45 anos, foi literalmente atropelada pela fúria da esposa durante uma briga por causa de mensagens de celular.

(Foto:Marcello Casal Jr / Agência Brasil) – Casal iniciou uma discussão dentro do carro por conta da desconfiança da esposa. Ao sair do veículo, ele acabou sendo atingido pela esposa, que fugiu em seguida

You May Also Like