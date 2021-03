Polícia Militar recupera armas roubadas de um agente de segurança

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª CIME) e do 5° Batalhão (5º BPM) recuperaram na terça-feira (02), armas, joias e munições após um roubo no município de Castanhal, nordeste do Estado.

Os criminosos roubaram as armas de um agente de segurança, após invadirem o sítio da família dele, que fica na zona rural de Curuçá.

Os policiais foram acionados para interceptar um veículo, após um roubo que ocorreu em um sítio no ramal do Itororo, em Curuçá. Criminosos invadiram o local que pertencia a família de um policial militar e roubaram vários objetos, incluindo duas armas do policial.

Após a fuga, o veículo foi interceptado na PA – 136, no sentido Castanhal. Os suspeitos abandonaram o carro e fugiram para uma área de mata próxima ao ramal José de Alencar.

No carro, os policiais militares apreenderam o material roubado que incluía uma pistola.40, um revólver cal. 38.; três carregadores; munições e um colete balístico roubados do policial, além de mais de 50 peças de joias; duas TVs, um videogame e vários outros objetos eletrônicos.

As equipes do 5º Batalhão foram informadas pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop), sobre o acompanhamento e iniciaram o cerco para localizar os suspeitos. Os militares realizavam rondas pela área do loteamento da Vale, no bairro Imperador, quando um veículo fugiu em alta velocidade ao perceber a aproximação dos agentes.

Os suspeitos desceram do veículo atirando contra os policiais e conseguiram entrar em uma mata. Dois homens foram detidos. um deles se identificou como motorista de aplicativo e informou aos militares que havia havia sido roubado e obrigado a realizar o resgate dos suspeitos de cometer o roubo em Curuçá. O segundo, com quem foi encontrado dinheiro que teria sido roubado do motorista, foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde foi reconhecido por uma das vítimas.

Todo o material recuperado foi apresentado na Delegacia do município de Curuçá, para a realização dos procedimentos adequados.

