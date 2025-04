Mulher é assassinada na frente da filha pelo ex-companheiro enquanto saía da igreja no Paraná, diz delegado

Rosimara Adriana Manthay, de 40 anos, foi morta pelo ex-companheiro enquanto saia da igreja com a filha. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Homem fugiu depois do crime e até o momento não foi encontrado. Faca usada por ele foi achada dentro de um bueiro, próximo ao local do crime. Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso.

Rosimara Adriana Manthay, de 40 anos, foi morta pelo ex-companheiro Ricardo Aparecido Rocha, de 42 anos, enquanto saia de uma igreja com a filha de 12 anos, na noite de quinta-feira (17), em Nova Esperança, no norte do Paraná. Ele se escondeu atrás de uma árvore em uma rua escura, esperou que ela passasse e a esfaqueou por pelo menos 11 vezes.

As informações são do delegado Diego Troncha. Ricardo fugiu depois do crime e até o momento não foi encontrado.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM-PR), Rosimara não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Durante a apuração do caso, investigadores encontraram uma faca com vestígios de sangue dentro de um bueiro, próximo ao local do crime. Ela foi apreendida e encaminhada à perícia, que deverá confirmar se foi usada por Ricardo no ataque.

O delegado informou que Rosimara tinha uma medida protetiva contra Ricardo desde o dia 12 de março deste ano. Os dois ficaram juntos por aproximadamente 12 anos.

Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. Conforme o delegado, a pena para Ricardo pode chegar a 40 anos de reclusão, por ter cometido o feminicídio descumprindo uma medida protetiva, na presença da filha do casal, por praticar emboscada, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

O corpo de Rosimara será velado a partir das 13h30, na capela Nova Vida. O sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério municipal de Nova Esperança.

A Polícia Civil (PC-PR) pede que qualquer informação sobre o paradeiro de Ricardo, pode ser comunicada de forma anônima, por meio do telefone 181 do Disque-Denúncia.

Fonte: g1 PR / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/04/2025/07:51:19

