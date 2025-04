Homem morre após confronto com a Polícia Militar no Pará

Foto: Reprodução | Segundo a corporação, ele estava armado e teria atirado contra a guarnição no momento da abordagem.

Um homem identificado como José Geraldo Sousa Pontes, de 41 anos, morreu na tarde de sexta-feira (18/4) durante uma intervenção da Polícia Militar na região do KM-45, na Vila Monte Sinai, zona rural de Marabá, sudeste do Pará. Segundo a corporação, ele estava armado e teria atirado contra a guarnição no momento da abordagem.

De acordo com o relatório policial, por volta das 14h20, a guarnição da Polícia Militar da Vila Sororó foi acionada por moradores da comunidade, que relataram que José Geraldo estaria circulando armado e ameaçando de morte a esposa e a filha, uma criança de cerca de seis anos. As vítimas, conforme informado, haviam fugido do local com medo de serem mortas.

O suspeito já possuía histórico criminal, incluindo uma prisão em flagrante no dia 1º de dezembro de 2024, quando foi detido com um revólver calibre .38 após ameaçar um vizinho. Ele estava em liberdade provisória.

Durante as buscas, os policiais avistaram o homem em uma estrada de terra que dá acesso ao loteamento Fênix I. Ao receber voz de parada, ele teria sacado um revólver calibre .32 e atirado contra a equipe. Os policiais revidaram e atingiram o suspeito.

A guarnição tentou acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a ambulância da Vila Sororó, mas não obteve retorno devido à dificuldade de sinal na área. Como o homem ainda apresentava sinais vitais, ele foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Municipal de Marabá, mas não resistiu aos ferimentos. A arma utilizada por José Geraldo foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil.

