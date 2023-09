Mulher é atacada a golpes de facão pelo companheiro em região garimpeira de Itaituba

Tentativa de feminicídio ocorreu na última segunda-feira (18); vítima recebeu atendimento médico e seu estado de saúde é considerado grave. Suspeito está foragido – (Fotos: Reprodução)

Na última segunda-feira (18), uma tentativa de feminicídio foi registrada no garimpo do Castanheira, na comunidade do Sudário, que está situada na região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. A vítima, uma mulher conhecida como Lora, foi brutalmente atingida por golpes de facão desferidos pelo seu companheiro, um homem identificado como Ivaldo dos Santos Pinheiro.

Segundo informações da 108° PPD Sudário, por volta das 18h27, o departamento foi alertado sobre o incidente e prontamente solicitou apoio de um homem que faz fretes na região, para auxiliar no transporte até o local do crime. O motivo foi a ausência da viatura policial, que havia se deslocado para Itaituba para apresentação na delegacia de polícia. O homem se propôs a dar o apoio e os policiais se deslocaram até o local indicado, onde constataram a veracidade das informações.

Lora foi levada até o centro da comunidade do Sudário e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada em outra caminhonete para o Crepurizão para receber atendimento médico emergencial, uma vez que a vítima se encontrava em estado grave.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro de Ivaldo dos Santos Pinheiro. As autoridades locais estão conduzindo uma investigação sobre o caso.

