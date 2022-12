Publicação Nº 215/2022 – ALVORADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ALVORADA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA , inscrito no CNPJ nº 21.596.565/0001-53, localizado na Rod. Br. 163, Km 1054, Distrito Alvorada da Amazônia, Novo Progresso/PA, torna público que requereu à SEMMA/NP a Renovação da Licença de Operação – L.O. para Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, com Processo de Protocolo N° 1275/2022.

