Aeronave que viajava do Amapá rumo a garimpo no Pará some após sequestro; polícia investiga

(Foto:Reprodução) – Uma aeronave foi sequestrada por pelo menos um homem neste sábado (27), após decolar do município de Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, com destino a um garimpo no estado do Pará.

Três pessoas estariam dentro do veículo, segundo a Polícia Civil, que iniciou investigação sobre o caso.

De acordo com a corporação, o monomotor, modelo Skylane 182 RG, foi fretado e decolou por volta de 11h10 da cidade, a 265 quilômetros de Macapá, com o piloto e um passageiro. Conforme a polícia, esse homem que estava sendo transportado foi quem anunciou o sequestro.

Segundo o delegado Aluísio Aragão, da Delegacia de Polícia de Laranjal do Jari, o crime foi anunciado quando a aeronave pousou no garimpo. Na ocasião, outra pessoa teria sido forçada a entrar no monomotor.

“O próprio pessoal que fretou o avião foi quem nos comunicou. O pessoal do garimpo fez uma chamada de rádio para eles dizendo que quando pousou esse avião lá, essa pessoa teria anunciado o roubo, disse que não era para ninguém se aproximar e ordenou que outra pessoa que estava no garimpo subisse no avião e aí eles foram embora. A princípio essa pessoa que entrou no avisão não está sendo tratada como sequestrador”, detalhou.

As investigações sobre o caso continuam. A Civil acionou a Polícia Federal (PF) e a Força Aérea Brasileira (FAB) para descobrir o paradeiro da aeronave.

Atualização

Polícia Civil do Amapá informou que o piloto da aeronave teria feito contato com a esposa, e que teria pousado em município do Mato Grosso.

