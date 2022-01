Mulher é espancada no caminho de casa na noite anterior ao Réveillon em Novo Progresso

(Foto:Facebook) – Uma mulher, foi espancada no caminho de casa, no município de Novo Progresso, na noite anterior ao Réveillon. Segundo a polícia, a vítima foi encontrada com lesões “de boxeador”, ferida com socos no rosto, nos olhos e no peito.

Uma postagem está circulando nas redes sociais, e mostra a mulher com marcas de espancamento pelo rosto. O Jornal Folha do Progresso buscou informações e confirmou que o caso aconteceu em Novo Progresso, a vítima foi identificada sendo Iolanda Coutinho.

Vejam a postagem nas redes sociais

Entenda o caso

Como todos os casos de feminicídio seguem e segredo de Justiça, não tivemos acesso à ocorrência, o que o Jornal Folha do Progresso conseguiu apurar que o fato é verídico. Conforme informação de familiares da vítima o caso aconteceu na noite anterior ao ‘réveillon’ – de quinta dia 30 de dezembro para sexta-feira dia 31 de dezembro de 2021 – por volta das 5:30 da manhã, depois de uma noite de bebedeira do esposo Silvio Rosa Castilho, ao retornar da cidade para fazenda Silvio que estava embriagado agrediu a esposa Iolanda Coutinho (sem mais detalhes) Nesta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022,um Boletim de foi registrado na Depol de Novo Progresso e a ocorrência não foi retirada pela vítima.

O agressor foi identificado

Silvio Rosa Castilho, foi identificado sendo o agressor.

Demandada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

