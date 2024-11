Padre é afastado após vazamento de fotos íntimas com homens

Padre Fabio Marsaro de Paula | Crédito: Divulgação

Vazamento de imagens íntimas de padre em Catanduva gera polêmica em diocese. Entenda o caso e as reações da comunidade.

Casos de vazamento de imagens íntimas envolvendo membros da Igreja no Brasil têm se tornado cada vez mais frequentes, gerando polêmica e discussão sobre moralidade.

Recentemente, um padre da Diocese de Catanduva, localizada no interior de São Paulo, foi afastado de suas funções após a divulgação de fotos íntimas que envolvem o religioso e outros homens.

As imagens, que rapidamente se espalharam pela internet, mostram o padre Fabio Marsaro de Paula, de 52 anos, em selfies onde aparecem suas genitais. Em uma das fotos, ele aparece segurando uma cerveja.

O padre atuava na Paróquia Imaculada Conceição, na cidade de Palmares Paulista (SP). Em um comunicado oficial, assinado pelo bispo José Benedito Cardoso, a diocese anunciou o afastamento do sacerdote, solicitando orações em sua intenção, mas não especificou os motivos que levaram à decisão. Ao ser questionada sobre o caso, a diocese confirmou que estava ciente da existência das imagens.

Com a repercussão do caso, as redes sociais do padre foram removidas. Até o momento, a reportagem não conseguiu estabelecer contato com o religioso para obter uma declaração sobre a situação.

