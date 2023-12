Mulher e filha de 1 ano são achadas mortas em casa de Hortolândia

Marido da vítima, que também é pai da criança, é o principal suspeito do crime. Ele está internado sub custódia e foi indiciado por feminicídio e homicídio da bebê

A Polícia Civil apura a morte de uma mulher de 23 anos e da filha dela de 1 ano, no bairro Campos Verdes, em Hortolândia (SP). As duas foram encontradas mortas no chão da cozinha de casa, ao lado de uma faca. O marido da vítima, que também é pai da criança, é o principal suspeito do crime, de acordo com a investigação.

A Polícia Militar foi acionada por parentes, que são vizinhos. O suspeito também foi encontrado dentro de casa, ferido, e negou o crime à corporação. Segundo relatos de familiares, ele estava com depressão e chegou a ficar internado.

Daniel Dudas Dias Sobrinho, de 28 anos, é operador de linha de produção e não tinha antecedentes criminais. Ele está internado sob custódia no Hospital Mário Covas, foi ouvido pelo delegado responsável pela investigação e autuado em flagrante por feminicídio e homicídio da bebê.

De acordo com a corporação, quando os policiais chegaram na casa, a mulher e a criança estavam caídas na cozinha. Elas morreram no local.

Casados há dois anos

Daniel e Alice eram casados há dois anos, segundo familiares. À EPTV, afiliada da TV Globo, a irmã do suspeito, Elaine Dudas Melo, afirmou que não tinha conhecimento de nenhum histórico de briga do casal e também não sabia de problemas psicológicos do irmão.

“A gente não sabe o que aconteceu, tudo ainda vai passar por perícia, mas não é porque é meu irmão que eu defendo. A gente sofre dos dois lados, sofre por perder quem ama também”, disse a mulher.

Fonte: Por Jorge Talmon, EPTV e g1 Campinas e Região /Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/12/2023/17:18:48

