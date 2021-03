Mulher é morta por causa de biquíni que abriu acidentalmente

Imprevisto ocorrido durante uma festa acabou em agressões e no assassinato da jovem pelo namorado – (Foto:Reprodução redes sociais)

Ana Paula, uma jovem de 24 anos, foi a uma festa na companhia do namorado, Nikolas Iori Maichon, e de um grupo de amigos. Durante a comemoração, ao entrar na piscina, acidentalmente o biquíni que ela usava desatou.

A cena fez com que Nikolas tivesse um acesso de ciúmes e passasse a agredi-la. Mas, para os amigos ele alegou que Ana Paula havia se afogado e que precisava levá-la ao hospital. O caso aconteceu na cidade de Itapecerica da Serra, localizada na Grande São Paulo.

Antes, porém, de levar a namorada no hospital, Nikolas e Ana Paula foram até a casa dela. Segundo testemunhas, ela teria entrado na residência com ele aparentemente bem, andando sozinha.

Mas pra surpresa de todos, ao chegar no hospital a jovem já estava sem vida. Depoi de deixá-la no hospital ele fugiu, o que, de acordo com a polícia, o torna o principal suspeito pelo assassinato. De acordo com informações preliminares, essa não é a primeira vez que Nikolas agride a namorada. Desde dezembro de 2020 ele está sendo procurado pela Justiça por estelionato, pois costumava aplicar golpes na internet.

