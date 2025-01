Vídeo: Quadrilha troca tiros com a PM e abandona 200 kg de drogas às margens de rio em Almeirim

Polícia Militar apreendeu 200 KG de drogas — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um investigador da Polícia Civil e um sargento da Polícia Militar são suspeitos de envolvimento na ação criminosa. Duas pessoas foram presas.

Uma quadrilha trocou tiros com a Polícia Militar durante uma abordagem em uma lancha na segunda (13), no município de Almeirim, no oeste do Pará. Durante a perseguição, os criminosos abandonaram caixas com 200Kg de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada para uma ocorrência de assalto em uma embarcação. Ao chegar no local, os policiais se depararam com documentos pessoais de várias pessoas, incluindo de um Policial Civil e um Policial Militar.

Os tripulantes da embarcação informaram que os donos dos documentos tinham deixado a embarcação em uma lancha que estava no rio.

A Polícia Militar começou a fazer o acompanhamento da lancha. Os criminosos que estavam na embarcação dispararam contra a PM e depois fugiram. Durante a fuga, eles abandonaram diversas caixas no rio.

Ainda segundo a Polícia Militar, no interior das caixas foram encontradas drogas, que totalizaram 200kg. Um sargento da Polícia Militar e um investigador da Polícia Civil são suspeitos de integrar a quadrilha. Há suspeita de que eles, inclusive, estavam entre os criminosos na lancha e conseguiram fugir.

Além dos dois tripulantes que foram presos, a Polícia Militar apreendeu:

4 celulares sendo três da marca Samsung e um da marca Iphone.

2 coldres sendo um de bereta e um de pistola 940.

5 carteiras porta-cédulas contendo nelas um total de R$ 50.

Documentos pessoais de um sargento da PM e de um investigador da Polícia Civil

200kg de material análogo à maconha

Embarcação Princesa Joane

Fonte: g1 Santarém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/14:24:24

