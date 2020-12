Mulher é presa ao ser flagrada com munições e R$ 25 mil escondidos em carro, na Br -163 em Santarém

Ela foi abordada durante fiscalização da PRF na rodovia BR-163, e irá responder por porte ilegal de munição de arma de fogo (Foto:Ascom/ PRF)

Material apreendido foi encaminhado para a delegacia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no último sábado (26), munições e R$ 25 mil em espécie que estavam escondidos dentro de um carro, na rodovia BR-163, em Santarém, oeste paraense. A mulher que conduzia o veículo foi presa em flagrante e responderá pelo crime de porte ilegal de munição de arma de fogo.

Segundo a PRF, uma equipe estava realizando fiscalização de rotina na rodovia, em frente à Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal, quando foi feita a abordagem de um veículo que estava sendo conduzido por uma mulher de 42 anos, natural de Monte Alegre.

Durante a abordagem, os policiais solicitaram a abertura do porta-malas para fiscalização dos itens de segurança do veículo, quando flagraram no interior um coldre Taurus para arma de fogo, quatro cartelas com munições de calibre ponto 40 contendo dez munições cada, e a importância de R$ 25 mil em dinheiro, além de uma balança eletrônica.

Ao ser questionada, a mulher não soube informar a procedência das munições e do dinheiro. Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e irá responder por porte ilegal de munição. A suspeita foi conduzida, juntamente com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Judiciária local para os procedimentos cabíveis.

