Mulher é presa por agredir filho com facão no Pará

Uma mulher, identificada como Rosana Silva Santos, de 38 anos, foi presa em São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará, sob suspeita de lesão corporal contra o próprio filho, um jovem de 20 anos. O caso ocorreu na terça-feira (18) e foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

Durante patrulhamento pela cidade, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, no Bairro Independência, a vítima apresentou um ferimento no braço esquerdo, alegando que a agressão foi cometida pela mãe com o uso de uma arma branca.

Questionada pelos policiais, a mulher entregou um facão de 34 centímetros, apontado como o objeto utilizado no ataque. Diante dos fatos, ela foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante.

Após audiência de custódia na manhã de quarta-feira (19), a prisão foi convertida em preventiva. A flagranteada foi encaminhada ao sistema penitenciário em Marabá, onde permanece à disposição da Justiça.

