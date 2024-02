Mulher é presa por maus-tratos a buldogues e uma lhasa em Cuiabá; cão jogado em terreno

(Foto: Reprodução/ PJC)- Uma mulher de 49 anos foi presa em flagrante por maus-tratos a 4 cachorros, durante a Operação Sansão, na manhã desta quinta-feira (22), em Cuiabá. A ação busca combater o crime de maus-tratos de animais domésticos.

Na tarde de quarta-feira (21), os policiais da Delegacia Especializada de Meio Ambiente (Dema) conseguiram identificar uma residência no bairro Pascoal Ramos, onde 4 cachorros, sendo 3 da raça buldogue francês e um lhasa-apso, estavam em visível estado de maus-tratos. Durante os trabalhos, a equipe realizou buscas para identificar e qualificar os donos da casa e responsáveis pelos animais, porém ninguém foi localizado.

Já durante a manhã desta quinta (22), as equipes da Polícia Civil e dos demais órgãos envolvidos na operação retornaram ao endereço, conseguindo identificar a moradora da residência. Em verificação ao local, foi constatada a situação de maus-tratos dos animais, sendo que um dos cachorros havia morrido no dia anterior.

Além da situação de maus-tratos, a dona dos cachorros confessou às equipes que havia enterrado o animal na região do Carrapicho. Os policiais realizaram buscas, mas não identificaram o local exato em que o corpo foi deixado.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida à Dema, onde foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos de animais.

A delegada titular da Dema, Liliane Murata, enalteceu a ação policial e atuação dos órgãos fiscalizadores. “A Dema está vigilante sobre a questão de maus-tratos de animais domésticos e qualquer infração praticada contra os animais será devidamente aplicada à norma penal em face do infrator”, disse a delegada.

Fonte: Gazeta Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2024/10:32:07

