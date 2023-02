Mulher é presa por tráfico de drogas em Marabá, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A mulher foi presa e encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Marabá, para a realização das medidas cabíveis, pelo crime de Tráfico de Drogas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

A equipe da PRF percebeu que uma das passageiras apresentava nervosismo e, ao ser questionada se possuía bagagem, a mulher negou. Porém, o condutor do ônibus informou que ela carregava uma mala ao entrar no veículo.

Após abordagem de rotina, uma mulher foi presa por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Marabá, sudeste do Pará. A prisão ocorreu nesta última segunda-feira (30), no km 140 da BR-230.

