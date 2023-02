Helder Barbalho anuncia secretários do segundo mandato no governo do Pará; confira

Puyr Tembé, presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará, será a secretária dos Povos Originários. — Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará

Ao todo, são 34 nomes distribuídos em secretarias, fundações, entre outros órgãos, incluindo líder indígena Puyr Tembé, que assumirá secretaria de Povos Originários.

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), anunciou na noite desta terça-feira (31), por meio das redes sociais, 34 nomes que vão compor a equipe no 2º mandato de governo. Os nomes estão distribuídos em secretarias, fundações, entre outros órgãos.

Entre os novos nomes está o da líder indígena Puyr Tembé, atual presidente da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa). A indígena vai assumir a recém-criada secretaria de Povos Originários.

Confira abaixo os nomes que irão compor o governo:

Puyr Tembé – Secretaria de Povos Originários do Pará;

René Sousa – Secretaria de Estado de Fazenda (Sefa);

Ricardo Sefer – Procuradoria Geral do Estado (PGE);

Elieth Braga – Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad);

Vera Oliveira – Secretaria de Estado de Comunicação (Secom);

Adler Silveira – Secretaria de Estado de Transportes (Setran);

Igor Normando – Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac);

Luiziel Guedes – Casa Civil;

Carlos Kayath – Chefia de Gabinete do Governo;

Uálame Machado – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup);

Evandro Garla – Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh);

Bruno Kono – Instituto de Terras do Pará (Iterpa);

Ruy Cabral – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

Mauro O’ de Almeida – Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas);

Cássio Andrade – Secretaria de Esporte e Lazer (Seel);

Rossieli Soares – Secretaria de Educação (Seduc);

Ozório Juvenil – Auditoria Geral do Estado (AGE);

Lutfala Bittar – Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec);

Giovanni Queiroz – Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap);

Paulo Bengtson- Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme);

Eduardo Costa – Secretaria de Turismo (Setur);

Bruno Carmona – Santa Casa;

Inocêncio Gasparim – Secretaria de Assistência Social, Emprego Trabalho e Renda (Seaster);

Paulo Bezerra -Hemopa;

Eduardo Ribeiro – Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (Ngtm);

Paula Gomes – Secretaria da Mulher;

Felipe Picanço no Pará Rural;

Braselino Assunção – Credcidadão;

Rômulo Rodovalho – Secretaria de Saúde (Sespa);

Ursula Vidal – Secretaria de Cultura (Secult).

Cássio Alves Pereira – Secretaria de Produção Familiar;

Jorge Panzera – Imprensa Oficial do Estado (Ioepa);

José Maria Tapajós – Secretaria Regional do Oeste;

Giussepp Mendes – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) (Com informações do Marcus Passos, g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 01/02/2023/11:23:33

