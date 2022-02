Mulher esfaqueia marido após flagrar traição durante festa de candomblé, em Santarém

(Foto:Reprodução) – Uma mulher identificada como Naína foi conduzida à 16° Seccional Urbana de Polícia Civil nesta quarta-feira (02/02), após tentar contra a vida do seu companheiro, Anílton, em uma residência situada próximo a Escola César Ramalheiro, no bairro Área Verde, em Santarém.

De acordo com a PM, a mulher desferiu golpes de faca no marido após flagrá-lo no banheiro praticando sexo oral em outra mulher durante uma festa de candomblé. Confira o relato da acusada no vídeo a seguir:

Anílton foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal (PSM) com lesões leves no ouvido e no braço. Já na delegacia, a acusada assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderá em liberdade por lesão corporal. (As informações são O Impacto – Colaborou Lorenna Morena)

Jornal Folha do Progresso em 02/02/2022/16:35:11

