Mulher finge dormir, grava importunação sexual dentro de ônibus, e suspeito é preso

Homem é preso suspeito de importunação sexual dentro de ônibus no Recreio — Foto: Divulgação

De acordo com a vítima, Jerson Luiz da Silva Sodré sentou ao seu lado e se masturbou durante o trajeto. Ele foi preso em flagrante após o motorista ser avisado e chamar polícia.

Uma mulher de 24 anos filmou o momento em que era vítima de importunação sexual, dentro de um ônibus, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (25). A vítima, que estava indo trabalhar, percebeu que o homem se masturbava ao lado dela e filmou o crime. O suspeito, de 51, foi preso em flagrante.

A vítima contou que entrou no ônibus da linha 2334 (Campo Grande x Menezes Cortes) e Jerson Luiz da Silva Sodré sentou ao seu lado. A mulher disse ter estranhado o fato, já que havia outros lugares vagos dentro do veículo. Num primeiro momento, Jerson sentou ao lado de outra mulher e depois se direcionou para a vítima.

Ao sentar ao lado da segunda mulher, Jerson encostou sua perna na da vítima e começou a mexer no pênis por cima da bermuda. A mulher contou que ficou assustada, enviou mensagem ao marido, fingiu estar dormindo e começou a gravar, momento em que o crime foi registrado.

VEJA AO VÍDEO:Homem é preso suspeito de importunação sexual dentro de ônibus no Recreio

“Pra mim foi muito difícil a situação. Me senti com muito medo. Eu tremia muito, só que eu não deixei transparecer isso pra ele. Eu sabia que, se eu não gravasse, seria a minha palavra contra ele. Fingi que estava dormindo”, contou a vítima.

A íntegra do vídeo gravado pela vítima mostra o exato momento em que o agressor está se masturbando, mas o g1 não divulgará essas imagens.

“Eu nunca me imaginei estar passando por isso, porque a gente vê na televisão, mas a gente acha que com a gente não vai acontecer. Mas, por incrível que pareça, aconteceu comigo e não desejo pra ninguém”, destacou.

Motorista informado durante trajeto

Próximo à estação do BRT Nova Barra, a vítima comunicou ao motorista Antônio Marcos Pereira, da Viação Jabour, sobre o ocorrido e que havia filmado. A partir disso, o motorista avisou aos policiais militares e pediu ajuda.

Ainda segundo a vítima, o homem ainda tentou fugir, mas as pessoas não permitiram.

Aumento de importunação sexual

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra) como importunação sexual.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), os casos de importunação vêm crescendo no estado nos últimos anos.

Em 2019 foram registrados 1.238. No ano seguinte, em 2021, durante a pandemia da Covid-19, os casos chegaram a reduzir e foram 997 episódios de importunação.

Entretanto, em 2021 e 2022 os episódios cresceram. Foram 1.213 e 1.723 ocorrências, respectivamente.

