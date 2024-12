Mulher que gravou ‘caso do assento no avião’ não conhecia envolvidos e diz que está arrependida: ‘Perdi o controle’

(Foto: Reprodução) – “Não xinguei, não ofendi, não gravei”: mãe do “caso do assento do avião” se defende

Cena foi gravada por outra passageira, que não era a mãe da criança. Vídeo viralizou nas redes sociais nesta semana.

Um vídeo de uma confusão num voo que saía do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Confins, em Belo Horizonte, dominou as redes sociais. Nele, a passageira Jeniffer Castro se recusa a ceder o lugar na janela para uma criança – e as imagens geraram reações acaloradas na internet.

O Fantástico deste domingo (8) falou com todas as partes envolvidas no caso, inclusive Eluciana Cardoso, a passageira que gravou o vídeo.

Eluciana acompanhou a situação no voo e diz ter perdido “totalmente o controle”. Ela diz que está arrependida de ter feito o vídeo. “Parecia que eu estava saindo do meu corpo. Eu fiquei com o meu coração com taquicardia”, afirma.

Após a repercussão, Jeniffer, então uma pessoa anônima, passou a ter mais de 2 milhões de seguidores. Já a mãe da criança, Aline Rizzo, foi muito criticada por pessoas que acreditavam que era dela a autoria do vídeo.

“Eu não agredi, não xinguei, não filmei. Foi outra passageira. E eu estou sendo odiada, atacada, ameaçada, xingada, ofendida. Minha família, meus filhos…”, diz.

O que aconteceu

Segundo Aline, que viajava com mais sete pessoas (incluindo seus três filhos), eles foram os primeiros a embarcar. Enquanto ela acomodava o filho cadeirante, o outro, de 4 anos, seguiu em frente e se sentou ao lado da avó, na janela que a Jeniffer havia comprado.

“Eu entrei no avião, fui procurar meu assento. Cheguei lá, a criança estava no meu lugar. Aí eu falei: ‘Olha, esse é meu assento’”, conta Jeniffer.

A criança queria ficar perto da avó, mas acabou saindo com a mãe e sentando no assento da janela do lado oposto, dizendo que queria voltar. Depois que a aeromoça pediu para que todos colocassem o cinto, o filho de Aline começou a chorar e gritar.

Nesse momento, alguns passageiros começaram a comentar sobre a situação. Um deles era Eluciana, que decidiu conversar com Jeniffer.

“Eu levantei e fui lá. Abordei a Jeniffer com toda a educação, não fui grossa com ela na abordagem, que não está gravada. Aí eu perguntei: ‘Você não tem compaixão com a situação que você está vendo?'”.

Segundo Jeniffer, ela seguiu se recusando a trocar de lugar. “Não é não”.

Então, Eluciana decidiu gravar a situação. “Ela tirou o celular do bolso e falou assim: ‘Agora eu vou deixar ela famosinha’”, conta a madrinha da criança, Poliane, que acompanhou a situação.

Em nota, a companhia aérea Gol disse que a tripulação do voo não foi acionada, nem identificou qualquer intercorrência que pudesse trazer riscos à segurança operacional. A companhia ressaltou que trocas de assento são feitas apenas em casos específicos, que envolvam as saídas de emergência ou questões de segurança operacional.

Vídeo teve ampla repercussão

Eluciana enviou o vídeo para a filha dela, Marianna, de 23 anos, que publicou o vídeo. Ela afirma que tentou esconder o rosto de Jeniffer, mas não conseguiu e só percebeu o erro horas mais tarde, quando o vídeo já tinha viralizado.

“Eu cometi um erro de iniciante e não acho justo que eu esteja sendo massacrada”, diz Marianna.

Eluciana acredita que o vídeo foi responsável por “gerar dor em todas as partes”.

“Peço desculpas pra Jeniffer. Peço desculpas pra Aline. Pro Arthur. Pra família. Pra minha filha. Peço desculpas pra mim. Por eu achar que eu tinha sido forte naquele momento. E não fui. Poderia ter evitado”, diz Eluciana.

A briga continua na Justiça. Segundo a advogada de Jeniffer, ela pretende processar as pessoas por trás do vídeo pelos crimes de difamação e injúria.

Fonte: Fantástico

