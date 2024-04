Mulher mata companheiro a facada ao ser agredida na presença dos filhos, em Uruará

(Foto: Reprodução)- Na noite de sábado (06), Maria Taciane, 24 anos, matou o marido, Marcos Araújo, 27 anos, no município de Uruará, no Pará. Ele teria a agredido primeiramente e ela para se defender desferiu um golpe de faca que o levou a morte.

Segundo informações iniciais, era por volta das 22h20 quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Travessa 03, bairro da Mini Indústria.

No local, ao ser questionada pelo militares, relatou que Marcos Araújo chegou em casa embriagado e a esganou na presença dos quatro filhos (2, 4, 5 e 08 anos).

As crianças inclusive choravam e tentavam proteger a mãe. No momento da agressão, ela conseguiu alcançar uma faca de mesa e desferiu um único golpe na região do peito do companheiro que evoluiu a óbito no local.

A Polícia Militar encaminhou Maria Taciane até a delegacia, onde foi apresentada para prestar depoimento.

