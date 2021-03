Câmera flagra criança sendo puxada para baixo da cama

Segundo os pais da menina, que costumam vigiar com a filha pela câmera, tudo parecia normal até que os gritos da menina chamaram atenção. |Foto: Reprodução

Pais da menina foram chamados com gritos de socorro, enquanto a criança chorava.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que uma criança é arrastada e puxada para baixo de uma cama enquanto estava sozinha no quarto. O vídeo foi compartilhado pelos pais da criança na rede social TikTok.

Segundo os pais da menina, que costumam vigiar com a filha pela câmera, tudo parecia normal até que os gritos da menina chamaram atenção.

Nas imagens, a pequena está brincando e olhando embaixo do móvel quando decide entrar no local. No entanto, quando parte do seu corpo já desapareceu, dá a impressão de que ela está sendo arrastada por “alguma coisa”. É então que ela grita chorando pela mãe.

A publicação já teve milhões de visualizações. De um lado, algumas pessoas acreditam que a criança foi realmente puxada para baixo da cama. Do outro, há quem crer que ela apenas começou a chorar porque não conseguia sair do local.

Com informações do Portal Ric Mais

