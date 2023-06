Mulher mata motorista por engano ao pensar que estava sendo sequestrada

Phoebe Copas encontra-se detida em El Paso, Texas, após ter sido acusada de homicídio na semana passada, pela morte de Daniel Piedra Garcia, de 52 anos – (Foto:© iStock).

Uma mulher foi acusada de cometer um homicídio ao disparar fatalmente contra um motorista da Uber no Texas, EUA, por engano, acreditando que estava sendo sequestrada e levada para o México.

De acordo com a polícia norte-americana, citada pela Associated Press no sábado, Phoebe Copas encontra-se detida em El Paso, Texas, após ter sido acusada de homicídio na semana passada, pela morte de Daniel Piedra Garcia, de 52 anos.

O incidente ocorreu em 16 de junho, quando Piedra estava levando Copas para um local no extremo sudeste de El Paso. Durante o percurso, a mulher avistou placas de trânsito com a inscrição “Juarez, México”.

Acreditando erroneamente que estava sendo sequestrada e levada para o México, uma vez que El Paso está localizada na fronteira entre os EUA e o México, Copas pegou uma pistola que estava em sua bolsa e disparou contra a cabeça de Piedra. Após o disparo, o veículo colidiu com as barreiras da autoestrada antes de parar.

A área onde o carro se acidentou “não estava próxima de uma ponte, porto ou qualquer outra zona com acesso imediato para viajar para o México”, afirmou a polícia em um comunicado à imprensa.

Segundo as autoridades, antes de ligar para o 911, a mulher teria tirado uma foto do motorista após o tiroteio e enviado uma mensagem para o namorado. Copas, que é natural de Tompkinsville, Kentucky, estava visitando-o em El Paso, de acordo com a polícia.

Piedra ficou hospitalizado por vários dias até que a família decidiu retirá-lo do suporte de vida após os médicos informarem que não haveria recuperação.

Copas, cuja fiança está estabelecida em 1,5 milhões de dólares, inicialmente enfrentava acusações de agressão agravada. No entanto, a acusação foi alterada para homicídio após a morte de Piedra.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/09:55:02

