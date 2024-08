Mulher morre após tomar milkshake envenenado pelo ex-namorado no RJ; suspeito foi preso

Foto: Reprodução | Vitória da Conceição, de 23 anos, faleceu na madrugada de segunda-feira (5). Segundo a polícia, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento. A vítima estava sob medida protetiva contra o ex após ameaças. Ele foi preso na terça-feira (6).

Um homem foi preso nesta terça-feira (6), suspeito de matar a ex-namorada com um milkshake envenenado em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (5), após ser internada com fortes suspeitas de envenenamento. Ela começou a passar mal após beber um milkshake de morango comprado pelo ex-namorado, Deivid Nascimento Santana, de 30 anos, mas entregue por outra pessoa.

Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito teria indicado Vitória para uma faxina e pedido ao contratante que entregasse o doce a ela como uma “surpresa”. Assim que ela tomou o milkshake, no último sábado (3), começou a convulsionar.

De acordo com o delegado Bruno Gilaberte Freitas, Deivid usou um nome falso para intermediar a contratação de Vitória para a faxina. “As pessoas foram convencidas por ele a contratar Vitória como faxineira. Porém, ele disse que não poderia aparecer ou ser citado porque faria uma surpresa para ela. Ele também disse que deveriam dar o milkshake de morango para agradá-la. Só que ele estava envenenado,” disse Freitas.

Os contratantes acreditaram na história e seguiram as instruções de Deivid. Vitória foi socorrida e levada ao hospital com um quadro de parada cardiorrespiratória e morreu no dia seguinte. Ela deixa um filho de quatro anos.

Suspeito não aceitava fim do relacionamento

A vítima já havia conseguido uma medida protetiva contra o suspeito, após ele ter invadido sua casa e a ameaçado com uma faca. Ainda neste ano, ela fez outra denúncia contra Deivid, por perseguição, já que ele não aceitava o fim do relacionamento. Consta na decisão pela prisão temporária de Deivid que ele também teria importunado Vitória por diversas mensagens nas redes sociais, inclusive usando perfis falsos.

Fonte: Diário do nordeste

