Mulher morre carbonizada após acidente de carro no Pará

Um grave acidente de trânsito encerrou a vida de uma mulher de 20 anos, na madrugada desta sexta-feira (8), em Parauapebas, no sudeste paraense. Ela estava na companhia do namorado quando a tragédia ocorreu.

Segundo informações do portal Papo Carajás, o veículo, modelo Parati de placa JTE-3999, era conduzido por Reymeson Santos da Conceição, de 24 anos e colidiu contra a cabeceira da ponte da PA-275 e em seguida pegou fogo.

Raiane da Silva, natural de Tucuruí, morreu carbonizada. Ela era companheira de Reymeson e os dois haviam acabado de reatar o relacionamento.



De acordo com a polícia, o motorista perdeu o controle provavelmente por um problema elétrico. Reymeson conseguiu sair do carro, mas Raiane não.

O condutor do carro foi socorrido por um mototaxista que o levou até a casa de um amigo, que em seguida o encaminhou para um hospital. Ele ainda chegou a ser ferido pelo fogo, mas sem gravidade.

A Polícia Civil e peritos do Instituto Médico Legal (IML) continuam com as investigações. Reymeson ainda será ouvido pela polícia.

