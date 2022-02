Mulher promove quebra quebra em escritório da Polícia Militar

A mulher foi presa em flagrante após promover quebra quebra no destacamento da polícia Militar no distrito de Caracol, município de Trairão no Pará.

A mulher quebrou o computador da mesa, o roteador de internet e outros objetos pertencentes ao destacamento da polícia Militar daquele distrito.

Policiais de plantão detectaram sinais de haver ingerido bebidas alcoólicas.

Entenda o caso

Era por volta das 12:00hrs de domingo (20) quando a guarnição daPM do PPD 109° do distrito de Caracol recebeu uma visita no PPD pelo senhor ANDERSON CLEI DA SILVA E SILVA e a senhora ELIVANE SOARES PEREIRA, os quais teriam ido verificar uma motocicleta que possivelmente teria sido conduzida pela Gu Pm, por motivo de estar causando perturbação do sossego alheio dentro do Distrito. (A informação é do portal Tv online Itaituba)

A senhora Elivane quando adentrou a sala onde funciona o gabinete do PPD 106°, ela totalmente transtornada e com sinais de haver ingerido bebidas alcoólicas derrubou o computador da mesa, o roteador de internet e outros objetos pertecentes ao PPD da PM, a mesma teve que ser contida pela guarnição e posteriormente conduzida e apresentada na UIPP 109° na cidade de Trairão para procedimentos cabíveis.

