ZOOUNAMA sedia capacitação da Polícia Ambiental em Santarém

Nesta quarta-feira (23), o Zoológico da UNAMA – ZOOUNAMA sediará a 4º Capacitação em Policiamento Ambiental de Santarém, promovida pela 1º Companhia de Policiamento Ambiental (1º CIPAMB). O evento acontece das 08h às 12h e tem objetivo de preparar os policiais com aulas teóricas e práticas.

“A Companhia de Policiamento Ambiental vem exercendo papel importante e, junto com o ZOOUNAMA, já realizaram inúmeros resgates de espécies vítimas da caça predatória e do tráfico ilegal de animais silvestres na região do Tapajós. Temos a certeza de que o curso será importante para a formação profissional dos participantes, levando em conta as especificidades de cada grupo de animais, permitindo a tomada de decisão mais assertiva”, ressalta Hipócrates Chalkidis, coordenador do ZOOUNAMA.

Durante o treinamento, o médico veterinário do Zoológico, Jairo Moura, realizará oficina sobre os “Procedimentos Operacionais de resgate de animais silvestres”. A 1ª Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª CIPAM), subordinada ao Comando de Policiamento Ambiental, foi criada em 2018 com o intuito de identificar os infratores e fazer cumprir a legislação ambiental.

