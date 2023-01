Mulher que receberia R$ 3 mil para transportar drogas de Santarém para Marabá é presa pela PRF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os agentes acharam necessário o uso de algemas, perante o risco de fuga e para resguardar a integridade do conduzido e da equipe.(O Impacto com informações da PRF)

A passageira seguia de Santarém com destino à Marabá, e informou que receberia R$3.000,00 pelo transporte da substância. A equipe, então conduziu a substância apreendida e a autora à 19°Seccional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

De acordo com a PRF, foi dada ordem de parada ao veículo MBenz/ Marcopolo, cor branca, de transporte coletivo de passageiros. Na fiscalização foi constatada a presença de 4 tabletes da substância na mala da passageira que estava no bagageiro e 6 tabletes na bagagem de mão.

