Mulher se joga de carro em movimento para fugir de mais abusos após ser roubada e estuprada

Com informações do portal Meio Norte

Eles detiveram o rapaz, de 17 anos, encontraram o celular da vítima e ele confessou ter participado do roubo com um comparsa, também menor de idade. A arma utilizada no crime foi encontrada nos fundos da casa.

Conforme informações da Polícia Judiciária Civil, a vítima estava saindo de uma agência bancária em Carlinda (760 km de Cuiabá, Mato Grosso), no final da tarde, quando bandidos usando balaclavas – máscara que tampa toda a cabeça e deixa só olhos à mostra – e bonés, a pegaram e a colocaram dentro do carro dela.

