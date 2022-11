Mulher tenta fazer selfie com arma de CAC e morre com tiro na cabeça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Araras como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e lesão corporal. (As informações são do portal Metrópoles).

Eva Cristina Dias tinha recebido uma carona do amigo Felipe Teodoro Gomes, 30 anos, que mora em Rio Claro, no interior de São Paulo. O tiro ocorreu quando Eva estava em frente à sua casa, na madrugada de domingo (20).

Uma mulher de 36 anos, morreu nessa segunda-feira (21), após atirar contra a própria cabeça. No momento do disparo, ela tentava fazer uma selfie com a arma de seu amigo que tem registro de Caçador, Atirador e Caçador (CAC).

