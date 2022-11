Arábia Saudita declara feriado nacional após vencer a Argentina na Copa

O jo15:55:46ador Saleh Al-Shehri, da Arábia Saudita, comemora o primeiro gol contra a Argentina — Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Antes do evento, o príncipe herdeiro saudita encontrou os jogadores e disse que ninguém esperava que eles fizessem algum ponto na Copa.

O governo da Arábia Saudita decretou feriado nacional após o time de futebol do país vencer a seleção da Argentina na Copa do Mundo no Catar nesta terça-feira (22), segundo a imprensa estatal saudita.

Na largada do Grupo C do Mundial do Catar, a Argentina perdeu por 2 a 1, de virada, para a Arábia Saudita.

Motivado por essa vitória inesperada, afinal uma das seleções favoritas ao título caiu diante do azarão da chave, o governo saudita resolveu transformar o dia seguinte em feriado para comemoração.

“Determina-se que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os funcionários de todos os setores do Estado e do setor privado, e a estudantes do sexo masculino e feminino em todas as etapas do ensino”, disse a Saudi Press Agency no Twitter.

No final de outubro, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse aos jogadores que ninguém esperava que eles fizessem algum ponto na Copa.

“Sei que nosso grupo é difícil na Copa do Mundo e ninguém espera que garantamos uma vitória ou um empate. Então, o que eu quero dizer é que fiquem confortáveis, joguem o seu jogo e aproveitem o torneio”, disse Salman à equipe.

Salman encontrou os jogadores antes da Copa e não queria que eles se sentissem sob pressão.

O jogador argentino Lionel Messi reage após o time da Arábia Saudita marcar seu primeiro gol — Foto: REUTERS/Marko Djurica

22/11/2022

