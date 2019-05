(Foto: Reprodução/Twitter) -Mulher traída dirige por cidade na Colômbia com o marido pelado no teto do carro; veja vídeos

O marido consentiu com a humilhação, buscando “salvar o casamento”

Após ser traída, uma mulher decidiu punir o marido, expondo a nudez dele pelas ruas de Barranquilla, na Colômbia. O homem arrependido concordou em permanecer pelado no teto do carro enquanto ela dirigia o veículo pela cidade. As informações são do Extra.