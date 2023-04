Mulher viraliza com sexo em cachoeira no Amazonas; veja!

Mulher é produtora de conteúdos adultos. (Foto| Reprodução / Instagram)

CACHOEIRA DE PRAZER

Uma produtora de conteúdo adulto, em Manaus, tirou fotos sensuais no Complexo Nacional Caverna Refúgio do Maroaga e causou polêmica no Amazonas.

O Complexo Nacional Caverna Refúgio do Maroaga, localizado na cidade de Presidente Figueiredo, Região Metropolitana de Manaus, é um dos pontos turísticos mais famosos da região e é reconhecido pela beleza e possibilidade da prática do ecoturismo.

Mas, na última semana, o local virou notícia por um fato inusitado: uma jovem usou o espaço para fazer um “ensaio” fotográfico para lá de sensual. A atitude da mulher viralizou e causou indignação em algumas pessoas porque o ponto turístico estava aberto ao público e havia outros visitantes no local. As informações são do portal No Amazonas é assim.

De acordo com o portal local No Amazona é Assim, a autora das fotos é Raquel Araújo, moradora da cidade e conhecida

No momento do ensaio fotográfico, a moça estava acompanhada por um homem e por uma guia turística, que foi afastada do serviço após o caso viralizar na cidade.

Nas fotos, Raquel aparece na posição “de quatro” nas pedras, enquanto o homem está por trás dela segurando o cabelo e tirando a foto, que foram publicadas no Instagram “miaucansada” – user da moça nas redes sociais.

Com o fato, a Associação de Guias de Selva (Aguias), divulgou um comunicado em que dizia que tomaria as devidas providências contra a guia que estava no momento das fotos e que não apoiava “este tipo de fotos no Complexo Natural Caverna Refúgio do Maroaga”.

Após toda a repercussão do caso, Raquel Araújo se pronunciou por meio do Instagram e disse que não tinha a intenção de prejudicar ninguém. Ela também questionou se a guia tinha as devidas instruções porque foi ela quem autorizou as fotos no local.

“Minhas aventuras não têm mais graça! Todos aqui sabem que sou criadora de mídias para adultos. Fomos para Presidente Figueiredo, pagamos 120 reais só para entrar. O passeio estava incrível, me veio a ideia de tirar fotos sensuais, mas antes perguntei se podia e disseram que sim. Não tinha nenhuma criança, outros adultos que se sentiram constrangidos, só tinha eu e meu ficante, e a guia autorizou a encenação. E se a guia autorizou é porque não recebeu instruções dos seus superiores que não podia. Ou seja, falta de treinamento! Com 120 reais de cada pessoa, não dá pra dona dar treinamento aos seus colaboradores? O treinamento não pode dar, né ? Mas suspensão na menina…” reclamou a moça.

Por fim, Raquel assumiu a responsabilidade e afirmou que ajudaria a moça que foi afastada do trabalho com R$ 500.

“A responsabilidade foi minha, sou adulta e assumo que errei. Todos fazem pior ali naquela cachoeira, mas pelo fato de eu ter postado por causa do meu trabalho gerou essa repercussão toda. Acho a punição da moça muito severa, pois tirou o sustento dela e da família. Mas uma vez me perdoe e repense que os guias ali não tem culpa nenhuma”, finalizou.

