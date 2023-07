Municípios terão acesso aos recursos do Fundo Amazônia para proteção da Floresta

Floreta Amazônica – (Foto: Reprodução)- Comitê Orientador do Fundo Amazônia anunciou que os municípios da amazônidas terão acesso aos recursos do Fundo Amazônia. O foco da iniciativa é criar ações para proteger a floresta

Munícipios terão repasse para investir na proteção da floresta

O Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa) anunciou na terça-feira (25), que os municípios agora terão acesso a recursos para financiar iniciativas voltadas à preservação da floresta. Este é um passo estratégico que visa aplicar fundos em áreas como regularização fundiária, prevenção do desmatamento e incêndios.

O Fundo Amazônia, que atualmente possui R$ 3,9 bilhões em caixa, é financiado por países como Alemanha e Noruega. Segundo as novas diretrizes, os projetos poderão receber um mínimo de R$ 5 milhões e, no máximo, 5% do saldo disponível em caixa.

As reuniões do Cofa foram retomadas este ano e, atualmente, 14 projetos estão sob análise. Em fevereiro, o fundo começou a aceitar propostas emergenciais voltadas para a população indígena, em resposta à crise humanitária na Terra Indígena Yanomami.

João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, destacou a importância da nova medida. “A grande novidade é a possibilidade de os municípios se organizarem para participar de projetos apoiados pelo Fundo Amazônia. Evidentemente que serão projetos com compromisso de promover a redução do desmatamento, porque esse é o objetivo do Fundo Amazônia”, explicou.

O governo planeja lançar um edital específico para acelerar a análise das propostas e a implementação dos projetos. Tereza Campello, diretora socioambiental do BNDES, explicou que o Ministério do Meio Ambiente está organizando uma ação para que os municípios colaborem na identificação de áreas prioritárias para recomposição florestal e na identificação de frentes de desmatamento.

O comitê definiu oito eixos para orientar os investimentos, incluindo iniciativas relacionadas à bioeconomia, fortalecimento da governança ambiental, destinação de florestas públicas para conservação e uso sustentável, e aprimoramento das capacidades de prevenção e controle do desmatamento.

Projetos que visam ao planejamento de infraestrutura necessária ao desenvolvimento sustentável e à inclusão socioprodutiva de agricultores familiares, povos indígenas, assentados e populações tradicionais também serão valorizados.

O Fundo Amazônia, criado em 2008 durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem como objetivo captar recursos estrangeiros para ações de proteção da Floresta Amazônica. Em 2019, o fundo foi deixado de lado pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas foi retomado em 1º de janeiro, quando Lula assumiu a Presidência.

Este ano, quatro novos doadores se comprometeram a destinar recursos: Suíça, Estados Unidos (US$ 500 milhões), Reino Unido (80 milhões de libras esterlinas) e União Europeia (20 milhões de euros). Além disso, a Alemanha anunciou em janeiro um novo aporte ao fundo, no total de 35 milhões de euros, dentro de um pacote mais amplo de 203 milhões de euros, em iniciativas ambientais e climáticas no país.

Fonte: Amazônia Online/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...