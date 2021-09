Musa ceraense do tráfico é presa durante férias em Gramado, no Rio Grande do Sul

Valeska Pereira Monteiro, mais conhecida como “Majestade”, foi presa em Graamado. | Foto:Reprodução

Ela foi presa Gramado, no Rio Grande do Sul, após seguir foragida desde abril, quando tirou a tornozeleira eletrônica de monitoramento

A cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, é uma das cidades turísticas mais procurada pela população, principalmente, durante o mês de dezembro.

Além das belezas naturais, o local também e conhecido pela tranquilidade e pouca badalação. Em 2020, por exemplo, foram registrados apenas oito homicídios na cidade.

No local, um turista foi presa. Identificada como Valeska Pereira Monteiro, mais conhecida como “Majestade”, de 27 anos, ela é apontada como integrante de um grupo responsável pelo tráfico de drogas no Ceará. Ela foi preso enquanto passava férias na cidade de Gramado, segundo informações do portal Último Segundo. Ela estava foragida desde abril, quando tirou a tornozeleira eletrônica de monitoramento.

Além de Valeska, outros dois homens foram presos suspeitos de integrarem o mesmo grupo. A polícia apreendeu armas, munições, dinheiro e vários tipos de entorpecentes.

“Majestade” estava sendo monitorada pela Polícia Civil do Ceará e foi presa após oito meses de investigação. Ela foi identificada como a pessoa que fazia a contabilidade e levantamento financeiro do grupo criminoso, que é baseado o Rio de Janeiro, mas também agia no Estado do Ceará.

Ela já responde por roubo, associação criminosa, crime contra a fé pública e tráfico de drogas. Valeska também já havia sido presa pela polícia em 2014 por liderar uma quadrilha que praticava roubos em Fortaleza.

Com informações do portal Último Segundo

