Na CBF, Tite assina rescisão e encerra ciclo na Seleção após seis anos e meio

Comissão do treinador também se despede. Presidente Ednaldo Rodrigues promete novo nome e também outra estrutura para departamento ainda em janeiro ou até início de fevereiro

Fim da era Tite na seleção brasileira. O que era conhecido desde a eliminação do Brasil na Copa do Mundo para a Croácia, nas quartas de final, em disputa de pênaltis, teve capítulo final nesta terça-feira na sede da CBF. De volta das férias, o treinador assinou a rescisão de contrato nesta manhã.

Com Tite, que teve a companhia do empresário Gilmar Veloz, deixam também a seleção brasileira mais membros da comissão técnica fixa. São eles: os três auxiliares, Cleber Xavier, César Sampaio e Matheus Bachi. Mais os analistas de desempenho Thomaz Araujo e Bruno Baquete.

– Aqui é o Adenor falando. Quero agradecer aos atletas, aos funcionários, a vocês da imprensa, com quem pode ter havido divergências de opinião, mas sempre houve respeito – disse, rapidamente, o treinador, que segue sem trabalhar por período indeterminado.

A situação de Juninho Paulista também deve ser definida em breve, mas a tendência é pela saída do dirigente. Ele ainda está em férias. O ex-jogador, campeão do mundo em 2002, chegou à CBF a convite do ex-presidente Rogério Caboclo como diretor de desenvolvimento e assumiu a coordenação da seleção principal depois da despedida de Edu Gaspar, que foi para o Arsenal.

Amistosos em março

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, promete anunciar o novo técnico da seleção e a nova estrutura do departamento até o fim de janeiro ou até, mais tardar, início de fevereiro. Ainda vai contratar um novo diretor de Seleção.

O primeiro compromisso da Seleção é na data Fifa de março, na qual estão previstos dois amistosos ainda indefinidos. As Eliminatórias para a Copa de 2026 ainda não têm data, mas é possível que comece apenas no segundo semestre.

Resumo de Tite na Seleção:

81 jogos

60 vitórias

15 empates

6 derrotas

174 gols marcados

30 gols sofridos

Aproveitamento: 80,2%

Título: Copa América 2019

Campanhas:

primeiro colocado em duas Eliminatórias (2018 e 2022), sem perder uma partida

Copa do Mundo 2018: 6º lugar

Copa do Mundo 2022: 7º lugar

Copa América 2019: 1º lugar

Copa América 2021: 2º lugar.

