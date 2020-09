Carro é destruído por fogo – há suspeita de crime

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Informações preliminares (não oficial) que a vítima teria separado e a ex-mulher havia prometido incendiar o veículo. O Jornal Folha do Progresso enviou perguntas sobre o caso ao proprietário do veiculo e até fechamento da matéria não foi respondido.

You May Also Like