Namorado de 71 anos atira, atropela com caminhonete e mata mulher em MT

Magna Alves, de 31 anos, foi encontrada ensaguentada na frente da casa do namorado. Testemunhas ouviram tiros e presenciaram o atropelamento.

Uma mulher foi assassinada depois de ser baleada e atropelada no final da tarde desse domingo (18) em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Magna Alves Gabriel, de 31 anos. O namorado dela, José de Carvalho, de 71 anos, é o principal suspeito do crime.

Segundo a PM, o crime foi registrado por volta de 18h no bairro Centro-Leste.

Magna foi encontrada ensaguentada na frente da casa do namorado. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e os médicos levaram a vítima à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As testemunhas disseram que escutaram um barulho de disparo de arma e viram quando o suspeito atropelou a vítima com a caminhonete dele.

A equipe policial entrou na residência e encontrou várias marcas de disparo e muito sangue em um dos quartos da casa de José.

O namorado fugiu e é procurado pela polícia. Magna não resistiu e morreu na UPA. O caso é investigado pela Polícia Civil.

