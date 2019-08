Palmeiras revive rivalidade histórica em mata-matas contra o Grêmio

Por:Alexandre Guariglia

(Foto:Reprodução)-Disputa entre as equipes ficou mais acirrada nos anos 90, com direito a quartas de final de Copa Libertadores, mas o confronto também teve muito destaque na década de 60

Nesta terça-feira, em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras iniciam mais um capítulo de um rivalidade histórica em competições de mata-mata. Pela segunda vez, as equipes disputam uma fase de quartas de final de Copa Libertadores, repetindo o que aconteceu em 1995, auge do acirramento do confronto. No entanto, esse embate não se resume ao torneio continental e vem desde os anos 60, com Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

A primeira vez que Verdão e Tricolor gaúcho se enfrentaram em um mata-mata foi nas oitavas de final da Taça Brasil de 1961, que recentemente foi reconhecida como Brasileirão. Os paulistas venceram o primeiro jogo por 3 a 0, fora de casa, e empataram em 1 a 1 na volta, se classificando à fase seguinte.

Quatro anos mais tardes, pelas quartas de final da Taça Brasil de 1965, em um confronto de três jogos, os palmeirenses ganharam o primeiro, por 2 a 0, perderam o segundo por 5 a 1, e se recuperaram no terceiro vencendo por 4 a 1, garantindo vaga nas semifinais da competição.

Dois anos depois, pela Taça Brasil de 1967, novamente em três partidas, Palmeiras e Grêmio disputaram a semifinal daquela edição do Brasileiro. No primeiro duelo, vitória dos gaúchos por 2 a 1, no segundo, triunfo palmeirense por 3 a 1, e no desempate, mais uma vitória alviverde, dessa vez por 2 a 1, e vaga na decisão contra o Náutico, que foi vencida pelo Verdão.

Depois de um espaço de mais de 20 anos, as equipes voltaram a se enfrentar por um mata-mata de Campeonato Brasileiro. Foi em 1990, nas quartas de final. O Palmeiras venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em seu mando de campo, e o Grêmio, na volta, conseguiu reverter a vantagem e bateu o rival por 2 a 0, garantindo a classificação para a semifinal da competição.

Três anos depois, pela Copa do Brasil, os times se encontraram nas quartas de final. O Verdão, com o elenco estrelado, não conseguiu superar o Tricolor gaúcho em dois jogos. Foram dois empates em 1 a 1, sendo que na partida de volta, em Porto Alegre, os donos da casa venceram nos pênaltis por 7 a 6.

Mas o auge da rivalidade ainda estava por vir na temporada de 1995, quando Palmeiras e Grêmio se cruzaram em mata-matas de duas competições distintas: a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. A primeira etapa dessa batalha se deu pelo torneio nacional, nas oitavas de final, com um empate em 1 a 1, em Porto Alegre, e 2 a 2 em São Paulo, melhor para os gaúchos, que fizeram mais gols fora de casa, e foram para as quartas de final.

O melhor ainda estaria por vir, com as quartas de final da Liberta. O Grêmio de Paulo Nunes e Jardel, impiedoso, goleou o Palmeiras por 5 a 0, no Olímpico, que viu uma das brigas mais emblemáticas dos anos 90, quando o gremista Dinho e o palmeirense Válber, já expulsos, trocaram agressões atrás de uma das traves, antes de descerem para os vestiários. Na volta, o Verdão até tentou reverter o placar, marcou cinco tentos, mas levou um: 5 a 1, e vaga gaúcha.

Em 1996, novamente dois mata-matas por duas competições distintas. Primeiro pelas semifinais da Copa do Brasil, quando o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 3 a 1, em casa, e o segundo por 2 a 1, como visitante, garantindo classificação para a decisão, que mais tarde viria a perder para o Cruzeiro. Meses depois, pelo Brasileirão, se enfrentaram pelas quartas de final, com o Grêmio vencendo a primeira partida por 3 a 1 e o Verdão vencendo a segunda por 1 a 0, insuficiente para tirar os gaúchos da semifinal.

Após mais de uma década sem se encontrarem em mata-matas, Palmeiras e Grêmio se enfrentaram pela semifinal da Copa do Brasil de 2012. O Verdão, de forma surpreendente, venceu em Porto Alegre por 2 a 0, sob o comando de Felipão. Na partida de volta, em Barueri, o empate em 1 a 1 bastou para os palmeirenses irem para a final, em que acabou conquistando o título.

Quatro anos depois, também pela Copa do Brasil, as equipes se cruzaram nas quartas de final da competição nacional. Vitória do Grêmio por 2 a 1 em sua arena, e empate em 1 a 1, no Allianz Parque, na volta. Os resultados favoreceram os gremistas, que foram para a semifinal e acabaram chegando ao título, que iniciou a era de conquistas de Renato Gaúcho no comando do time.

O placar de vitórias em mata-matas favorece o Tricolor gaúcho (6 a 5), e o Palmeiras busca igualar esse retrospecto ao garantir mais uma semifinal de Copa Libertadores em sua história. Os corações dos torcedores começarão a ser testados nesta terça-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, pela partida de ida do confronto que marca mais um capítulo dessa equilibrada rivalidade.

Confira o histórico de mata-matas entre Palmeiras e GrêmioBrasileirão (Taça Brasil) 1961 – Oitavas de final (Palmeiras classificado)Grêmio 0 x 3 PalmeirasPalmeiras 1 x 1 Grêmio

Brasileirão (Taça Brasil) 1965 – Quartas de final (Palmeiras classificado)Palmeiras 4 x 1 GrêmioGrêmio 5 x 1 PalmeirasGrêmio 0 x 2 Palmeiras

Brasileirão (Taça Brasil) 1967 – Semifinal (Palmeiras classificado)Grêmio 2 x 1 PalmeirasPalmeiras 3 x 1 GrêmioPalmeiras 2 x 1 Grêmio

Brasileirão 1990 – Quartas de final (Grêmio classificado)Palmeiras 1 x 0 GrêmioGrêmio 2 x 0 Palmeiras

Copa do Brasil 1993 – Quartas de final (Grêmio classificado)

Palmeiras 1 x 1 Grêmio Grêmio 1 (7) x (6) 1 Palmeiras

Copa do Brasil 1995 – Oitavas de final (Grêmio classificado)Grêmio 1 x 1 Palmeiras Palmeiras 2 x 2 Grêmio

Copa Libertadores 1995 – Quartas de final (Grêmio classificado)

Grêmio 5 x 0 PalmeirasPalmeiras 5 x 1 Grêmio

Copa do Brasil 1996 – Semifinal (Palmeiras classificado)

Palmeiras 3 x 1 GrêmioGrêmio 2 x 1 Palmeiras

Brasileirão 1996 – Quartas de final (Grêmio classificado)Grêmio 3 x 1 PalmeirasPalmeiras 1 x 0 Grêmio

Copa do Brasil 2012 – Semifinal (Palmeiras classificado)

Grêmio 0 x 2 PalmeirasPalmeiras 1 x 1 Grêmio

Copa do Brasil 2016 – Quartas de final (Grêmio classificado)

Grêmio 2 x 1 PalmeirasPalmeiras 1 x 1 Grêmio

