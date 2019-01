Nebulosa poeira desenhou um olho azul no espaço

A imagem foi descrita como a “imagem colorida” como “uma série de bolhas de forma estranha, brilhando em tons de cor-de-rosa e azul”

O Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO) identificou e descobriu, divulgando nesta quarta-feira (27), a imagem da Nebulosa de Saturno, surgindo da escuridão do espaço.

De acordo com o Observatório Europeu do Sul (ESO) a imagem foi descrita como a “imagem colorida” como “uma série de bolhas de forma estranha, brilhando em tons de cor-de-rosa e azul”. Sem muito esforço de imaginação, as estranhas estruturas da Nebulosa Saturno, ou nebulosa planetária NGC 7009, assemelham-se a um olho azul e brilhante.

A imagem foi captada pelo instrumento MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) montado no Very Large Telescope do ESO (VLT), no âmbito dum estudo que mapeou pela primeira vez a poeira no interior duma nebulosa planetária.

“A Nebulosa Saturno situa-se a aproximadamente 5000 anos-luz de distância na constelação do Aquário. O seu nome deriva da sua estranha forma, que faz lembrar o planeta com anéis favorito de toda a gente, visto de perfil”, nota o comunicado do ESO.

