Servidores do TJ são resgatados após barco ficar à deriva em rio do Pará

Um grupo de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA) foi resgatado na noite desta terça-feira (26) após a embarcação que navegavam ter ficado à deriva no rio Urubuquaquá, próximo de Santarém, região oeste paraense. As informações são do 4° Distrito Naval.

Segundo o Distrito, o resgate foi feito por homens da Capitania Fluvial de Santarém (CFS) nas proximidades da Comunidade “Barreira do Tapará”.

A solicitação foi atendida pela equipe de Inspeção Naval da CFS, depois que os servidores, entre eles um magistrado, um defensor público, uma promotora de Justiça e outros agentes públicos informaram que a embarcação que estavam sofreu uma pane e não pode continuar a viagem.

O resgate da embarcação foi concluído por volta de 00h15 de hoje quando a CFS deixou os resgatados em segurança na cidade de Santarém.

Fonte: DOL.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...