Delegado alerta população de Itaituba (PA) sobre golpes em negociações online

Foto: Reprodução | Orientações incluem cuidados com anúncios duplicados e links suspeitos; Delegacia disponível para suporte.

O delegado Alexandre fez um alerta à população de Itaituba sobre os riscos de golpes em negociações online, especialmente em plataformas como OLX e Marketplace do Facebook. Segundo ele, um dos golpes mais comuns é o do anúncio duplicado, onde três pessoas estão envolvidas: o comprador, um intermediário fraudulento e o verdadeiro dono do bem. Nesses casos, ao perceber que o vendedor alega que o produto está com outra pessoa, a recomendação é interromper a negociação imediatamente, pois isso é um forte indicativo de estelionato.

Outro ponto destacado pelo delegado é o uso de chaves Pix de terceiros. Se o pagamento for solicitado para uma conta que não pertence ao dono do bem, a orientação é desconfiar e evitar a transação. Ele ressalta que esses crimes geralmente são praticados por golpistas de outros estados, tornando a investigação demorada e a recuperação do dinheiro ainda mais difícil.

Além das fraudes em compras online, o delegado também alertou sobre tentativas de golpe por meio de links enviados via SMS ou WhatsApp, com mensagens falsas sobre invasões de contas bancárias ou cobranças indevidas. A recomendação é não clicar em links suspeitos e verificar diretamente no aplicativo do banco se há qualquer movimentação irregular. Ele reforça que bancos nunca solicitam senhas ou pedem que os clientes mantenham o celular virado para impedir a visualização da tela.

Por fim, a delegacia de polícia se coloca à disposição da população para oferecer orientações e auxiliar na identificação de possíveis golpes.

Fonte: Portal Giro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/01/2025/06:08:24

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...