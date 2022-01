Nível de rio sobe muito e água encobre ponte de madeira no Rio Jamanxim em Comunidade de Novo Progresso

Imagem mostra a ponte submersa (foto:Via WhatsApp)-

A chuva intensa nos últimos dias aumentou muito o nível no rio Jamanxim e cobriu a ponte de madeira na vicinal da comunidade de Alvorada da Amazônia distante 35 km da cidade de Novo Progresso.

São mais de 100 metros de extensão que ficaram com uns dois metros de água submersos. Moradores isolados usaram de barcos para atravessar o rio.

Novo Progresso

A ponte do rio Jamanxim que da aceso a Flona Jamanxim esta ameaçada com a cheia, nesta semana o nível também esteve proximo para passar por cima da ponte, reformada no ano passado.

A ponte estava interditada pela prefeitura para ser recuperada sendo liberada no inicio do ano de 2021 para o tráfego de veículos e caminhões.

Por:Jornal Folha do Progresso

